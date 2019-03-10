2019/03/10 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت رئاسة الجامعة المستنصرية، الأحد، نصب منظومة تحلية مياه شرب جديدة في مجمع القناة للأقسام الداخلية.وقال بيان رئاسة الجامعة الذي تابعه “ناس” اليوم (10 آذار 2019) إن “رئيس الجامعة المستنصرية صادق محمد الهماش تفقد مجمع القناة للأقسام الداخلية، للإطلاع على واقع الطلبة والخدمات المقدمة لهم”.وأضاف أن “رئيس الجامعة استمع خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجامعة المستنصرية توجه بتحسين الخدمات لـ “1500” طالب في مجمع القناة (صور) NAS | موقع ناس الرسمي.

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