2019/03/10 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uCkLuDHZesw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عدنان فيحان يدعو الى تشريع قانون جديد توازي فيه العقوبة حجم الفساد) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عدنان فيحان يدعو الى تشريع قانون جديد توازي فيه العقوبة حجم الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).