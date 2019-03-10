الاسد: الحرب على الإرهاب في سورية جزء من حرب دولية

2019/03/10 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكد الجانبان خلال اللقاء على قوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين وضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بينهما على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية.وأكد الرئيس الأسد أن "الحرب على سورية بدأت تأخذ شكلا جديدا أساسه الحصار والحرب الاقتصادية :، مشيرا إلى أن "، أدوات السياسة الدولية تغيرت اليوم والخلافات التي كانت تحل سابقا عبر الحوار باتت تعتمد أسلوبا مختلفا يقوم على المقاطعة وسحب السفراء والحصار الاقتصادي واستخدام الإرهاب". وشدد الاسد على أن" الحرب على الإرهاب في سورية هي جزء من حرب واسعة على الساحة الدولية وأن الإرهاب لا يمكن حصره بمنطقة جغرافية محددة والمسافات مهما كانت بعيدة لا تقف عائقا أمام تمدد الفكر المتطرف". وأوضح أن " مكافحة الإرهاب لا تتم عسكريا فقط بل الأهم هو مكافحته فكريا وأيديولوجيا".من جانبه أكد شياودونغ أن "الصين تنظر للعلاقات مع سورية نظرة استراتيجية طويلة المدى مشددا على أنه بفضل صمود القيادة السورية والشعب السوري بدأ الوضع الميداني بالتحسن".انتهى .م ك

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