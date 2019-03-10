اصابة نحو 30 مسافرا خلال رحلة للخطوط الجوية التركية

2019/03/10 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… أفادت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك الأمريكية بأن 29 شخصا أصيبوا بسبب اضطرابات جوية وقعت خلال رحلة للخطوط الجوية التركية إلى مطار كنيدي الدولي بنيويورك أمس السبت.

وكتبت إدارة الإطفاء في بداية الأمر على صفحتها في تويتر أنها عالجت في المطار 32 راكبا من “إصابات لا تشكل خطرا على حياتهم”، ولكنها خفضت فيما بعد هذا العدد إلى 29 .

وذكرت تقارير لوسائل التواصل الاجتماعي أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية التركية (“Turkish Airlines”) كان على متنها 326 راكبا و21 شخصا من أعضاء الطاقم، وكانت قادمة من إسطنبول، وأن 3 أشخاص على الأقل نقلوا إلى المستشفى نتيجة إصابتهم بجروح طفيفة.(النهاية)

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