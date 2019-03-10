ظريف: نحن نعتز بوقوفنا الى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب

2019/03/10 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، انه مستمر بالتفاهمات مع وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم تحضيرا لتوقيعها عبر مذكرات يوم غدا

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