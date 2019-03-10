أسلحة جديدة لفرقاطة روسية تثير الذعر البريطاني

2019/03/10 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار عبور قافلة سفن من أسطول الشمال الروسي، برئاسة الفرقاطة "أدميرال غورشكوف" قرب قاعدة سلاح الجو الاسكتلندي، حذر وذعر البحرية الملكية والساسة البريطانيين، حسب صحيفة

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