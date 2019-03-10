محافظ بغداد: لدينا رؤية واسعة للنهوض بالواقع الرياضي

2019/03/10 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، الاحد، عن وجود رؤية واسعة لحكومته المحلية للنهوض بالواقع الرياضي ودعم الحركة الرياضية.وذكر مكتب الجزائري في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، ان “محافظ بغداد فلاح الجزائري زار اليوم، مدرسة المدرب الراحل عمو بابا”.وقال الجزائري بحسب البيان اننا “نقف امام ايديهم بكل فخر واعتزاز وهم يمارسون […]

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