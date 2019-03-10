بالفيديو.. سياسي جزائري: بوتفليقة سيقيل حكومة أحمد أويحيى

2019/03/10 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المحلل السياسي الجزائري، آنس جمعة، أن الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، سيحدث ردة فعل على هذا الحراك الكبير الشعبي الذي وقع في الجزائر.

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