نائب يطالب بتفعيل لجنة العقود الكبرى منعًا لهدر المال العام

2019/03/10 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الأمين العام للمؤتمر الوطنيّ، عضو مجلس النواب، آراس حبيب، الأحد، بتفعيل لجنة العقود الكبرى منعاً لهدر المال العام.

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