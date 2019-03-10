2019/03/10 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ شرطة السليمانية تحرر فتاة من خاطفيها ضمن 696 متهم تم اعتقالهم خلال شهر

10/03/2019 18:04:00 PM |

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واع / مكتب كردستان / ع .د

اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية ، الاحد، عن اعتقال 696 متهما خلال شهر شباط المنصرم.

وذكر المتحدث باسم الشرطة سركوت احمد خلال مؤتمر صحفي نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "الشرطة اعتقلت احد المتهمين بعد 3 سنوات من ارتكابه الجريمة من ضمن الـ 696 متهما خلال شهر شباط المنصرم".

واضاف احمد ان "الشرطة وضمن مهامها ايضا في المدة السابقة حررت فتاة 15 عاما من خاطفها، كما القت القبض على متهم قام بسرقة 14 محلا واخرين بتهم مختلفة".

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