2019/03/10 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كسر الجيش واللجان الشعبية اليمنية ،الأحد، زحفاً لمرتزقة العدوان السعودي في قطاع عسير.وقال مصدر عسكري أن “الجيش واللجان كسرا زحفاً لمرتزقة العدوان السعودي في الربوعة في عسير”، مضيفا ان “الجيش واللجان تمكنا خلال كسر الزحف من التنكيل بالمرتزقة واغتنام اسلحة وقتل واصابة عدداً منهم”.وفي وقت سابق استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات اليمنية تكسر زحفاً لمرتزقة العدوان السعودي في عسير alansaar.

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