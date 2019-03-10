2019/03/10 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/ترجمة..كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية ،الأحد، عن قيام عصابات داعش الإرهابية بغسل أدمغة عناصرها قبل الالتحاق بالتنظيم.وقالت الصحيفة في تقرير لها وترجمه / الأنصار/: “البريطانية شيماء بيجوم كانت في الخامسة عشرة من عمرها عندما تسللت من منزلها في شرق لندن مع صديقين لها وانضمت إلى تنظيم الدولة الإسلامية.ثم بعد أربع سنوات ، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “واشنطن بوست”: عصابات داعش تقوم بغسل أدمغة عناصرها قبل الالتحاق بالتنظيم alansaar.

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