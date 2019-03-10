وزير الخارجية لنظيره الايراني: نتطلع لتعزيز مختلف مجالات التعاون مع طهران

2019/03/10 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم مع وزير الخارجيَّة الإيرانيِّ محمد جواد ظريف في بغداد اليوم الاحد، وجرى بحث العلاقات بين بغداد وطهران.

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