صالح: نقف الى جانب ايران في الايام الصعبة وسنتأثر بالحظر الامريكي

2019/03/10 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ان العراق يقف الى جانب ايران "في الايام الصعبة" كما وقفت الى جانب العراق في ايامه الصعبة خاصة في مكافحة التنظيم الارهابي داعش.وفي تصريح ادلى به لمجموعة من الصحفيين العاملين في وسائل الاعلام الايرانية، ان العراق لن يكون جزءا من منظومة الحظر الاميركي احادي الجانب ضد ايران واضاف، "لا شك اننا سنتاثر باجراءات الحظر لكننا لن نكون جزءا منها بالتاكيد".واكد ان العراق سيبذل قصارى جهده لخفض الاضرار التي يلحقها الحظر بالشعب الايراني وقال، ان "العراق والمنطقة يتاثران بالحظر لكننا نسعى من اجل التقليل من الاذى الذي يطال الشعب الايراني بسبب ذلك".واشار الى وقوف الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جانب الشعب العراقي في عهد النضال ضد نظام صدام الدكتاتوري وكذلك في الحرب ضد التنظيم الارهابي داعش، واضاف، ان العراق لا ينبغي ان يصبح مكانا لاي عمل عدائي ضد اي من الدول الجارة.واعتبر ان المنطقة بحاجة الى منظومة اقتصادية وسياسية وامنية جديدة وقال ان مثل هذه المنظومة لن تتبلور من دون ايران كما ان مكانة تركيا ودول المنطقة الاخرى مهمة جدا في هذه المنظومة وان مكانة العراق المركزية تستوجب ان يكون في قلب هذا المحور.

*نرفض اي تهديد امني ضد ايرانواكد الرئيس العراقي رفض بلاده لاي تهديد امني ضد ايران واعتبر امن ايران والعراق بانه مشترك ومترابط وغير قابل للمساومة، وشدد على ضرورة الحذر واليقظة من قبل المنطقة، معتبرا اللعب بورقة الارهاب امرا خطيرا للغاية من شانه ان تحرق اصابع من يلعب بهذه النار.

*سورياوفيما يتعلق بسوريا اعتبر صالح ان ما مضى على سوريا كان جريمة رهيبة واكد بان العراق يرحب باي عمل يطلب منه للمساعدة بحل قضية سوريا ومساعدة الشعب السوري وحل مشاكله.واضاف، ان التنسيقات جارية في اعلى المستويات بين الحكومتين العراقية والسورية والزيارات متبادلة بينهما.واكد بان الحرب العسكرية ضد داعش ستنتهي قريبا الا ان خطر داعش سيبقى قائما وهو الامر الذي يستوجب بذل المزيد من الجهود الامنية والاستخبارية في هذا المجال.

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