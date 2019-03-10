النائب آراس حبيب يقترح

2019/03/10 | 18:16

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شفق نيوز/ طالب عضو مجلس النواب، الأمين العام للمؤتمر الوطنيّ العراقيّ آراس حبيب، اليوم الأحد، بتفعيل لجنة العقود الكبرى منعاً لهدر المال العام.وقال حبيب في حديث ورد لشفق نيوز، "نطالب بتفعيل لجنة العقود الكُبرى التي سبق وأن تم إعتماد مقرراتها في تشكيلة حكومية سابقة"، وشدد على "أهمية التفكير في إحياء أعمال وإعتماد مقررات اللجنة المذكورة لما لها من دور في الحفاظ على المال العام ومنع حالات الهدر الكبرى".وبين ان "اللجنة حددت صلاحية الوزير بالتوقيع على العقود ما دون (3) ملايين دولار، وأشركت جميع الوزراء والجهات ذات العلاقة والمؤسسات الرقابية بإتخاذ قرار التعاقد بالأغلبية وفق آلية موثقة ومسجلة، وهذا ما يسهم بتحييد المال العام عن حالات الفساد".

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