إقالة ممرضة العالم هوكينغ بسبب عدم تقديم الرعاية الكافية له

2019/03/10 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت الممرضة، التي اعتنت بالعالم الفيزيائي، ستيفن هوكينغ، عن العمل على خلفية التحقيق في انتهاكاتها في رعايته.

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