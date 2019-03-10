رئيس الوزراء البحريني يتحدث أهم

2019/03/10 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اليوم الأحد، على أهمية صناعة النفط في البلاد، مبينا أن حكومته ستستمر في تطوير هذا القطاع وزيادة الاستثمار فيه، "كونه رافدا مهما للاقتصاد الوطني".

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