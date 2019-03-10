سوريا تعد صواريخها لمواجهة تهور نتنياهو في المعركة المقبلة

2019/03/10 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة… كشف تقرير لموقع غلوبال ريسيرج ، الاحد ، أن سوريا وحلفاءها يعدون صواريخهم للمعركة المقبلة مع الكيان الصهيوني إذا قررت تل أبيب فتح النار على مواقع عسكرية كبيرة تحت سيطرة الجيش السوري.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، أنه وبحسب مصادر مطلعة فان “اتجاه تلك الحرب يعتمد على نتيجة الانتخابات […]

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