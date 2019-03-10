التخطيط تؤكد العمل على تحقيق تنمية مكانية متوازنة من خلال تعزيز دور الحكومات المحلية

2019/03/10 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أكد

وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، اليوم الاحد، أن الوزارة تعمل مع المجتمع

الدولي والجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وجميع الفعاليات المجتمعية؛

من اجل تحقيق رؤية وزارة التخطيط للتنمية والتنمية المستدامة لعراق 2030، بهدف بناء

دولة وطنية حديثة تسعى لتحقيق الحكم الرشيد والسير باتجاه اللامركزية الإدارية والمالية.

وذكرت وزارة التخطيط في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه أنه “جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها الدليمي في حفل تخرج المجموعتين التدريبيتين الأولى والثانية لبرنامج الفيدرالية واللامركزية المالية في العراق، التي نظمها معهد الحوكمة الكندي بتمويل من الحكومة الكندية، بمشاركة الكوادر المتقدمة في الحكومة المركزية والحكومات المحلية”.

واضاف،

“خلال الحفل الذي حضره الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق، والسفير

الكندي في العراق بول جيبارد، ونائب رئيس هيأة المستشارين ورئيس الهيأة التنسيقية العليا

للمحافظات، وعدد من السادة المحافظين، “ان وزارة التخطيط تسعى لتحقيق تنمية مكانية

متوازنة؛ من خلال تعزيز دور الحكومات المحلية في عملية صناعة القرار الاقتصادي ومساهمتها

الفاعلة في تنفيذ المشاريع التنموية”.

لافتاً

إلى أهمية توجيه الخبرات المكتسبة نحو إجراءات تنفيذية يلمس المواطن اثرها خلال الفترة

المقبلة، معربا عن تقديره للدعم الكندي، داعياً المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المقدم

لمشاريع تطوير الملاكات الحكومية، ومشاريع تحقيق التنمية المستدامة.

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