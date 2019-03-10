نائب عن بابل: القبض على مدير صحة المحافظة

2019/03/10 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائب عن محافظة بابل نورس الكريطي، الاحد، عن القاء القبض على مدير عام صحة بابل نورس الكبسي بتهمة الإهمال والتعامل مع شركة وهمية.وقالت الكريطي، انه "تم التأكد من وجود ملفات فساد والإهمال بعدد من المؤسسات الصحية في المحافظة والتعامل مع احدى الشركات الوهمية من قبل مدير صحة بابل نورس الكبسي، أبلغنا وزارة الصحة بالأمر لمتابعته".

وأضافت، انه "تم تشكيل لجان تحقيقية من الوزارة وهيئة النزاهة".

واوضحت انه " تم القاء القبض على الكبيسي بعد التأكد من المعلومات الواردة بتهمة الإهمال المتعمد والتعامل مع شركات وهمية".

وأشارت الى، ان الكبيسي مودع بسجن الفيحاء التابع لمحافظة بابل".



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المصدر: وكالات محلية

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