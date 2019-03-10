الامانة تعيد واجهة فندق الرشيد للحياة

2019/03/10 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد اليوم الاحد ،رفعها الكتل الكونكريتية من أمام فندق الرشيد مدخل نفق الزيتون.

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