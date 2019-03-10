التخطيط: نسعى لتحقيق تنمية متوازنة

2019/03/10 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الاحد، أن الوزارة تعمل مع المجتمع الدولي والجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وجميع الفعاليات المجتمعية؛ من اجل تحقيق رؤية وزارة التخطيط للتنمية والتنمية المستدامة لعراق 2030.

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