كيفية مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر

2019/03/10 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد - فاز أرسنال مرتين في آخر 3 مباريات لعبها على أرضه أمام مان يونايتد في الدوري الممتاز.مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 10 مارس في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة متوفرة لمشاهدة البث المباشر لها عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

🚨 #ARSMUN TEAM NEWS 🚨5️⃣ changes to Thursday’s #UEL lineup…➡️ Leno, Maitland-Niles, Kolasinac, Ramsey, Lacazette⬅️ Cech, Mustafi, Torreira, Iwobi, Mkhitaryan

— Arsenal FC (@Arsenal) March 10, 2019

تشكيلة الفريق في مواجهة الأرسنال: دي خيا، يونغ، ليندلوف، سمولينغ، شاو، ماتيتش، فريد، بوغبا، دالوت، لوكاكو، راشفورد.



#يونايتد pic.twitter.com/iOAhJEpL2Y

— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) March 10, 2019

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