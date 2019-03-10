بالوثيقة.. تثبيت عقود جديدة في وزارة الكهرباء

2019/03/10 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} صدر قرار من وزارة المالية/قسم الموازنة باستحداث درجات وظيفية لتثبيت عقود منتسبي الشركات العامة والمديريات التابعة لوزارة الكهرباء.

وجاء في الكتاب "الى تشكل لجنة في وزارة الكهرباء مهمتها تسكين الموما إليهم بالدرجة والعنوان الوظيفي او التحصيل العلمي الحاصل عند التعاقد واحتساب مدة العقد له ورفع التوصية من قبل اللجنة الى وزير الكهرباء للمصادقة عليها واصدار الامر الوزاري".وأشار الى ان "اللجنة تتحمل كافة التبعات القنونية بشأن التسكين واحتساب مدة العقد لكل منتسب من منتبي الشركات التابعة لهم وتسديد مساهمة التقاعد للموما اليهم وطلب إطلاق التمويل من دائرة المحاسبة بعد اصدار الامر الوزاري بكل تشكيل على حدة وجدول بتضمن توزيع التخصيصات المالية لكل شركة عامة او مديرية".ولفت الى ان "القرار المذكور تضمن استحداث عدد 32 الفاً و787 درجة وظيفية اي باستثناء اعداد المتقاعدين للتشكيلين دائرة التشغيل والتحكم ودائرة التدريب وبحوث الطاقة".انتهى

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