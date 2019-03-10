2019/03/10 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي ، اليوم الاحد، تقلت الغدير نسخة منه ان" فريق مكافحة المتفجرات في اللواء 31 بالحشد الشعبي نفد عملية مسح وتطهير في مناطق قضاء بيجي تمهيدا لعودة وجبات جديدة من النازحين اليها.وأضاف البيان ان " قوات الحشد الشعبي شرعت بعملية تطهير واسعة الهدف منها تهيئة الظروف لعودة المدنيين، مبينا انه خلال العملية استشهد احد فريق مكافحة المتفجرات وجرح ثلاثة اخرين اثر انفجار وقع في احد المواقع التي تضم مخلفات حربية تابعة لعصابات داعش الارهابية ".انتهى .م ك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد وإصابة عدد من أفراد مكافحة المتفجرات للحشد الشعبي في بيجي) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد وإصابة عدد من أفراد مكافحة المتفجرات للحشد الشعبي في بيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).