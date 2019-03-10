2019/03/10 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، أن الوزارة تعمل مع المجتمع الدولي والجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وجميع الفعاليات المجتمعية؛ من اجل تحقيق رؤية وزارة التخطيط للتنمية والتنمية المستدامة لعراق 2030، بهدف بناء دولة وطنية حديثة تسعى لتحقيق الحكم الرشيد والسير باتجاه اللامركزية الإدارية والمالية.وقال الدليمي بكلمته في حفل تخرج المجموعتين التدريبيتين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط: نسعى لتحقيق تنمية مكانية متوازنة من خلال تعزيز دور الحكومات المحلية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط: نسعى لتحقيق تنمية مكانية متوازنة من خلال تعزيز دور الحكومات المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).