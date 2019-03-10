اعتقال امرأة تعمل في الدعم اللوجستي لداعش الارهابي في صلاح الدين

2019/03/10 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الامن الوطني، عن اعتقال امرأة تعمل في الدعم اللوجستي لتنظيم داعش الارهابي تقوم بجمع المعلومات وتقديمها للتنظيم في محافظة صلاح الدين.وقال المكتب الإعلامي للجهاز” ان قوة من جهاز الامن الوطني في محافظة صلاح الدين وبناءً على معلومات استخبارية تمكنت من القاء القبض على امرأة داعشية تعمل في الدعم اللوجستي وتقوم بجمع المعلومات […]

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