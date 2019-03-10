أنباء عن القبض على مدير عام صحة بابل بتهمة الإهمال والتعامل مع شركة وهمية

2019/03/10 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بابل – عراق برس – 10 آذار / مارس: كشف مصدر مطلع في محافظة بابل ، الاحد، عن القاء القبض على مدير عام صحة بابل بتهمة الإهمال والتعامل مع شركة وهمية.



وتابع ، ان “ المجلس شخص عددا من ملفات الفساد وتعمد الإهمال بعدد من المؤسسات الصحية في المحافظة والتعامل مع احدى الشركات الوهمية من قبل مدير صحة بابل نورس الكبسي وقد ابلغت وزارة الصحة بالامر لمتابعته وتم تشكيل لجان تحقيقية من الوزارة وهيئة النزاهة”مشيرا الى ، ان ” النزاهة وبعد التاكد من المعلومات الواردة تم القاء القبض على الموما اليه بتهمة الاهمال المتعمد والتعامل مع شركة وهمية”.



انتهى اح

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