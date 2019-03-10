صالح: نقف الى جانب إيران في الأيام الصعبة كما وقفت معنا

2019/03/10 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن العراق يقف الى جانب الجمهورية

الإسلامية الإيرانية في الأيام الصعبة كما وقفت الى جانبه في أيامه

الصعبة خاصة في مكافحة داعش الإرهابي. وفي تصريح أدلى به لمجموعة من الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام

الإيرانية، أشار صالح إلى الزيارة التي قام بها إلى ايران قبل فترة

والتي أجرى خلالها مباحثات مسهبة ودقيقة حول الأوضاع في العراق

والمنطقة والعلاقات بين البلدين، معربا عن امله بان تشكل زيارة روحاني

محطة مهمة لتعميق العلاقات بين البلدين خاصة القضايا الاقتصادية

والتأكيد على المشتركات القائمة بين البلدين والقضايا الأمنية

والسياسية.

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