رئيس ريال مدريد السابق: مورينيو مدربًا للملكي وزيدان رفض العودة

2019/03/10 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فجّر رامون كالديرون، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني الأسبق، مفاجأة

حول المدرب الجديد للنادي الملكي.وقال كالديرون إن "ريال مدريد أنهى بالفعل اتفاقه مع المدرب البرتغالي

جوزيه مورينيو، ليقود الفريق، وإن المدرب سيصل إلى العاصمة الإسبانية

مدريد غدًا الإثنين، للإعلان الرسمي عن الصفقة".وأشار كالديرون في تصريحات أبرزها موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي

إلى أن "مورينيو سيكون مدرب ريال مدريد بنسبة 90%، وأكد أنه سيصل إلى

مدريد خلال ساعات لقيادة الميرينغي".وتابع بقوله ان "إدارة ريال مدريد قررت بالفعل إقالة المدرب

الأرجنتيني سانتياغو سولاري، وسيكون مورينيو المدرب المقبل

للفريق".وقال كالديرون إن "مورينيو سيحصل على راتب سنوي يبلغ 17 مليون

يورو".وحول الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد، قال

كالديرون إن زيدان رفض عرضًا بالعودة لقيادة الفريق، وقال: ”مسؤولو

ريال مدريد أجروا اتصالات مع زيدان، ولكن الإجابة كانت سلبية“.ويلتقي ريال مدريد مساء اليوم مع بلد الوليد، في المرحلة الـ27 من

الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا.وفي أسبوع كارثي، خرج ريال مدريد من بطولة كأس إسبانيا أمام برشلونة

بعد الخسارة على ملعب سانتياغو برنابيو 0/3، ثمّ خسر أمام برشلونة

أيضًا 0/1 في الليغا، قبل أن يودع دوري أبطال أوروبا أمام أياكس

أمستردام الهولندي بالسقوط 1/4 على سانتياغو برنابيو، في إياب دور

الـ16.

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