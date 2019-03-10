2019/03/10 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس استعرض وزير الخارجية العراقي, محمد الحكيم, الاحد, 12 ملفا تم التباحث فيها مؤكداً أنها تنتظر التوقيع يوم غد بحضور الرئيس الايراني حسن روحاني خلال لقائه المزمع عقده مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.وقال الحكيم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الايراني جواد ظريف, حضره “ناس” اليوم (10 اذار 2019), […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو: الوزير الحكيم يستعرض 12 “تفاهماً” بين العراق وإيران ينتظر وصول “روحاني” غداً NAS | موقع ناس الرسمي.

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