2019/03/10 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلنت استخبارات وزارة العمل، الاحد، القبض على محتالة منتحلة صفة موظفة في الوزارة تروج معاملات تعيين شرقي بغداد، فيما دعت من وقعَ في شَرَكِ المحتالة تقديم دعوى إلى هيئة النزاهة.وذكرت الوزارة في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (10 اذار 2019)، أن “استخبارات الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية تمكنت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدينة الصدر: استخبارات وزارة العمل تطيح بـ “محتالة” تبيع التعيينات NAS | موقع ناس الرسمي.

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