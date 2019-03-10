أمانة بغداد ترفع الكتل الكونكريتية من امام فندق الرشيد

2019/03/10 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد عن رفع الكتل الكونكريتية من أمام فندق الرشيد مدخل نفق الزيتون .وذكرت الامانة في بيان” انها و بالتعاون مع الفرقة الخاصة لمكتب رئيس الوزراء وقيادة عمليات بغداد تنفذ حملة لرفع الكتل الكونكريتية من امام فندق الرشيد مدخل نفق الزيتون من جهة تقاطع الخرطوم ” .واضافت” ان ملاكات بلديتي المنطقة الخضراء […]

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