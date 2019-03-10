2019/03/10 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاحد، الاستعداد لبدء مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني.وكان المكتب السياسي قد عقد اليوم، اجتماعا، بمدينة السليمانية لبحث الاوضاع السياسية وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة.وقال لطيف شيخ عمر المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال مؤتمر صحفي إن اجتماع المكتب السياسي اليوم تناول مستجدات الاوضاع السياسية، موضحا، ان الاتحاد الوطني على استعداد لبدء مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني.واضاف ان الجانبين سيجتمعان خلال الايام المقبلة لبحث تشكيل الحكومة الجديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني يبعث رسالة للحزب الديمقراطي: فلنبدأ بمباحثات تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني يبعث رسالة للحزب الديمقراطي: فلنبدأ بمباحثات تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).