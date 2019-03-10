وزير الخارجية: بغداد تتطلع لتعزيز مختلف مجالات التعاون مع طهران

2019/03/10 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر وزير الخارجية محمد علي الحكيم،عن تطلع بغداد لتعزيز مختلف مجالات التعاون مع طهران، ومنها المجالات السياسيَّة والاقتصادية والأمنية والثقافية، مجددا تأكيده على اعتماد الحوار بين أطراف الخلاف بشأن ازمات المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.وقالت الوزارة في بيان” ان الحكيم اجتمع مع وزير الخارجيَّة الإيرانيِّ محمد جواد ظريف في بغداد، وجرى بحث […]

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