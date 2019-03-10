2019/03/10 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، عزمها على استضافة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي خلال الايام المقبلة لمناقشة التصويت على مسودة قانون طرد القوات الأجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الأمريكية.وقال عضو اللجنة علي الغانمي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “عددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب عازمين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع النيابية تعتزم استضافة عبد المهدي لمناقشة طرد القوات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع النيابية تعتزم استضافة عبد المهدي لمناقشة طرد القوات الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).