2019/03/10 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DVolw1968e8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار | الخامسة |2019/3/10) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار | الخامسة |2019/3/10) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).