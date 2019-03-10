بعد انتهاء ساعة الصفر..الهجوم الاخير ضد معقل داعش الاخير سيبدا باية لحظة

2019/03/10 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الأحد، عن انتهاء الوقت المحدد لاستسلام مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي في آخر جيب له شرق سوريا، مؤكدة أن الهجوم سيبدأ “في أي لحظة”، بعد إجلاء آلاف الأشخاص منذ مطلع الأسبوع.وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي / حسب فرانس برس/ إن “مهلة استسلام داعش قد انتهت، قواتنا تلقت […]

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