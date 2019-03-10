2019/03/10 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اعتقلت القوات الأمنية ،الأحد، امرأة تعمل في الدعم اللوجستي لتنظيم “ داعش” وتقوم بجمع المعلومات وتقديمها لعناصر التنظيم.وقال جهاز الأمن الوطني في بيان تلقى / الأنصار/ نسخة منه إن “قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين وبناءً على معلومات استخبارية تمكنت من إلقاء القبض على امرأة داعشية تعمل في الدعم اللوجستي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تعتقل امرأة تعمل في الدعم اللوجستي لـ”داعش” في صلاح الدين alansaar.

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