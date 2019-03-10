2019/03/10 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتردد الكثير من القصص والمعلومات المغلوطة عن الطائرات وبالتالي تنتشر الإشاعات بين الكثير عن الطائرات وتصبح الأمور غامضة وبعض الأحيان مرعبة. هذا يجعل من بعض

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