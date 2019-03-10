استخبارات وزارة العمل تقبض على محتالة بمدينة الصدر

2019/03/10 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقــت استخبارات وزارة العملاليوم الاحد, بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية على المحتالة (ر .ه.ع) التي تروج معاملات التعيين، مدعية - زوراً - انها

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