إعصار يوقف حركة القطارات في ألمانيا

2019/03/10 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقفت حركة القطارات في ثاني أكبر مدينة ألمانية في شمال الراين – وستفاليا، بسبب إعصار قوي أطلق عليه اسم " إيبرهارد".

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