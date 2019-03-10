2019/03/10 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس الإيراني، السابق أحمدي نجاد عن أسرار من فترة توليه الرئاسة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجاد يكشف سرا من فترة رئاسته لإيران) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجاد يكشف سرا من فترة رئاسته لإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).