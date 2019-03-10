الجيش الليبي يسيطر على بوابة بوهادي العسكرية جنوب مدينة سرت

2019/03/10 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الأحد، أن قوات الجيش الليبي سيطرت على بوابة بوهادي جنوب مدينة سرت الساحلية وسط البلاد.

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