تحالف البناء يكشف تفاصيل قرار البرلمان بشأن مكاتب المفتشين العموميين

2019/03/10 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف البناء، عبد الأمير المياحي، الأحد، تفاصيل قرار مجلس النواب، بشأن مكاتب المفتشين العموميين، مؤكدًا أن القرار لا يقضي بالغاء تلك المكاتب.

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