انتهاء مهلة استسلام عناصر داعش الإرهابي.. وبدء التحرك العسكري في الباغوز

2019/03/10 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" اليوم الأحد، انتهاء مهلة استسلام عناصر تنظيم داعش الإرهابي في الباغوز، شمال شرق سوريا، وبدء التحرك العسكري للقضاء على من تبقى منهم.

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