باحث سياسي: إيران ضعفت وتبحث عن بدائل للمصادر الاقتصادية دخل في العراق

2019/03/10 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق حيدر غازي، الباحث في السياسة الدولية على تصريحات حسين سلامي، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني بأن وضع بلاده اليوم أفضل من السابق، وأنها أصبحت قوة لا يستهان بها رغم العقوبات المفروضة عليها.

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