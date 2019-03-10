لدوره في دعم التنوع الديني في العراق ، البطريركية الكلدانية تكرم “سعد سلوم” بجائزة أفضل عمل فكري

2019/03/10 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد وزعت البطريركية الكلدانية في العراق اليوم الأحد 10.03.2019 جوائزها لعام 2018 على الفائزين بها في ديوان البطريركي في منطقة المنصور في العاصمة العراقية بغداد و بحضور البطريرك “ساكو” بطريرك الكلدان في العراق و العالم.الباحث العراقي “سعد سلوم” نال جائزة أفضل عمل فكري لعام 2018 عن أعماله الفكرية التي تعرف […]

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