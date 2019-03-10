2019/03/10 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الغراوي : انتشال ٤٧٢٠ جثة في محافظة نينوى

واع / بغداد / ز .أ

اكد عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، الاحد، انتشال ٤٧٢٠ جثة في محافظة نينوى حتى الأول من آذار الحالي.

وذكر بيان للغراوي تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "عدد الجثث المنتشلة في عموم محافظة نينوى لغاية ١ آذار ٢٠١٩ بلغ ٤٧٢٠ جثة".

وأضاف الغراوي، أن "من تلك الجثث ٢٦٦٦ جثة معلومة الهوية و٢٠٥٤ مجهولة الهوية، اضافة الى ٨٥١ تعود لاطفال تم انتشالهم في عموم المحافظة".

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