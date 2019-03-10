بيتيس يحقق فوزاً صعباً على سيلتا فيغو بالدوري الاسباني

2019/03/10 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلحقق فريق ريال بيتيس، اليوم الأحد، فوزاً صعبا على مضيفه سيلتا فيغو بهدف نظيف في الجولة السابعة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).بهذا الفوز، ارتفع رصيد بيتيس إلى 39 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 25 نقطة في المركز السابع عشر، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 63 نقطة.لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 80 لتشهد هدف الفوز لبيتيس عبر خيسي رودريغيز.وفشلت جميع محاولات سيلتا فيغو في إدراك التعادل، ليخرج بيتيس فائزا باللقاء.

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